أطباء القاهرة تنعى شهيدا جديدا لكورونا.. وتطالب بمستشفى لعزل أعضائها

نعت نقابة أطباء القاهرة، الدكتور فكري منير عزيز، الذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتقدمت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بخالص العزاء لأسرة الشهيد ومُحبيه، داعين المولى أن يتغمده برحمته العظيمة ويسكنه مع الأبرار والشهداء.

وطالبت نقابة الأطباء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي اعضاء الفريق الطبي، بعدما تفاقمت مؤخرا مشكلة التأخير في نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها، حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

كما طالبت نقابة الأطباء، أعضائها المصابين بفيروس كورونا، بتسجيل بياناتهم عبر رقمين، أحدهما للاتصال وآخر خصصته على واتس آب.

وأوضحت النقابة في بيانها: "نظرا للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء من إصابات بفيروس كورونا المستجد، يرجي من الأطباء المصابين بالفيروس تسجيل بياناتهم، لمتابعة المصابين وتقديم الدعم المالي لهم".

وأكدت نقابة الأطباء أنّ هذا هو مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين، وللتواصل يرجي الاتصال على 01008447501، وواتس آب لجنة الشكاوى هو 01095111247.