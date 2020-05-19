بعد إصابة المحافظ.. 100 تحليل كورونا لعاملي "ديوان الدقهلية"

أعلن الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عن إجراء ما يقرب من 100 تحليل لفيروس كورونا للعاملين بديوان عام المحافظة للاطمئنان عليهم، بعد إصابة المحافظ بالفيروس التاجي.

وقال الشيخ في تصريح، إنه جرى استدعاء فريق الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة، لإجراء التحاليل اللازمة، والتواصل مع العاملين على مدار الساعة.

وأضاف نائب المحافظ، أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق والتعاون مع سعد الفرماوي السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير المساعد والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه عزل نفسه بالمنزل..