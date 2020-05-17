الوزراء: شركات ملابس حصلت على ترخيص لإنتاج كمامة قماش بـ 5 جنيهات

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، مشيرًا إلى أنه تم تأجيل عقوبات عدم ارتداء الكمامات من أجل توفيرها بأسعار في متناول الجميع.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "شركات الملابس المتوقفة حصلت على تصريح من وزارة الصحة للبدء في إنتاج الكمامات القماش، وستباع بسعر في متناول الجميع، والكمامة الواحدة بـ 5 جنيهات أو أقل ويمكن استخدامها على مدار شهر كامل".

وأضاف: "لن نلزم من يسير في الشارع بارتداء كمامة، ولكن ستكون إلزامية في المواصلات العامة والمصالح العامة مع بدء قرارات الحكومة".

وتابع: "هناك فترة لاكتشاف مصل ضد كوورنا، وهنعمل كما فعلت دول العالم، للتعايش مع كورونا، الحياة الطبيعية ستعود بشكل تدريجي ولكنها ستكون مختلفة عما قبل كورونا، فمثلًا لو قاعة سينما لن تكون بالسعة القصوى وستكون الكمامات إلزامية بها، كما أن دخول المصالح الحكومية وركوب المواصلات العامة سيكون إلزاميا بالكمامة".

وأضاف: "هناك نية للسماح بالعودة التدريجية للنوادي الرياضية في النصف الثاني من يوليو، مشيرًا إلى أنه إذا عادت الأندية سيفتح المجال ربما لعودة الدوري المصري وفقًا للضوابط التي سيتم تحديدها، مشددًا على أن العودة ستمهد الطريق لعودة الدوري العام والأنشطة الرياضية.

وتابع: "الاحتمال الأرجح إذا نسقت الصحة مع الرياضة ووافقت على عودة الدوري وأصبحت ملزمة على الأندية ووافقوا عليها، فمن ناحية الحكومة لا مشكلة في عودة الدوري وفقًا للاشتراطات الصارمة".