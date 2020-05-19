نائب محافظ الدقهلية يبحث مع "الطب الوقائي" منع انتشار كورونا

عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا مع مسؤولي الطب الوقائي بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، لتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب المحافظ، في تصريح، " سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة وحماية العاملين بالديوان العام والمترددين عليه من أهالي الدقهلية".

وطلب من مسؤولي الطب الوقائي أخذ مسحة لكافة المخالطين لمحافظ الدقهلية، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي سياق متصل، تابع نائب المحافظ عملية أاخذ العينات وتحليلها من العاملين بديوان عام المحافظة، والتي جرت بواسطة فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية.

وكان محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه علم بنتيجة التحاليل أثناء عودته إلى المنصورة بعد لقائه وزير الري في مكتبه يوم الإثنين.