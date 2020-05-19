بعد إصابته بكورونا.. نائب محافظ الدقهلية يتولى مهام "مختار"

بدأ هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، في ممارسة مهام المحافظ الدكتور أيمن مختار، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل المنزلي.

وتابع الشيخ، اليوم، جميع الأعمال داخل الديوان العام، كما قاد حملة تطهير واسعة بديوان عام المحافظة، مؤكدا على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعلمت" الوطن"، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كلف هيثم الشيخ، بمتابعة بعض تكليفات العمل خلال المرحلة الجارية.

ومن جانبه قال الشيخ، في تصريح، إن جميع الأعمال تجرى بالتنسيق مع الدكتور أيمن مختار، لافتا إلى أن حملات التطهير مستمرة داخل المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن إصابته بفيروس كورونا أمس.