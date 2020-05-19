إقالة رئيس مركز أبوالنمرس لتعاملة غير اللائق مع المواطنين

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بإقالة فرج عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة أبو النمرس من منصبه، وعودته للديوان العام للمحافظة في منصب يناسب درجته الوظيفية.

وجاءت حيثيات قرار محافظ الجيزة، لما بدر من رئيس مركز أبوالنمرس من تعامل غير لائق مع أحد المواطنين وبأسلوب به حدة، ما ينافي قواعد العمل العام وأساسيات المناصب القيادية التي يكلف بها أي مسؤول.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعامل الجيد واللائق مع المواطنين، والتعاون مع مختلف الجهات لما فيه صالح المواطن.

وفي ذات السياق، أصدر محافظ الجيزة قرارا بتكليف محمود فؤاد نائب رئيس حي الدقي، للعمل رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس لحرص المحافظة على الدفع بالشباب في المناصب القيادية وفقا لتوجهات الدولة في ذلك الشأن.