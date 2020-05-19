محافظ الجيزة يتمنى الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية

أعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنّ القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة الجيزة، يتمنون داوم الصحة والعافية لمحافظ الدقهلية، وأن يستعيد قواه ويتغلب على الفيروس ليعود لعمله مجددا، لاستكمال مسيرة العمل والعطاء لأبناء محافظة الدقهلية.

وأكد محافظ الجيزة، تكاتف الجميع في مجابهة الوباء، لتتمكن بلدنا من العبور من ذلك الممر الصعب واستكمال مسيرة التنمية.

وطالب محافظ الجيزة، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الدولة، لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحد من أي تجمعات.