التقى محافظ الدقهلية المصاب بكورونا.. وزير الري يباشر عمله وينتظر نتيجة التحليل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، مارس عمله داخل ديوان الوزارة، اليوم، متخذا التدابير الاحترازية المتبعة للوقاية من نقل فيروس كورونا، لحين ظهور نتائج المسحه له غدا، مؤكدا على أنه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الوزير، وأطقم مكتبه وكل المخالطين لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بعد زيارته للوزارة أمس، وثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أن الإجراءات الوقائية المتبعة تتمثل في ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي بينه وبين العاملين في الوزارة، فضلا عن استخدام المطهرات بشكل شخصي وتعقيم مكتبه فجر اليوم.

وأضاف السباعي فى تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم أخذ مسحة لكل من التقى المحافظ بشكل مباشر بداية من حارس الأمن حتى الوزير، كإجراء احترازي يتم وفقا للتدابير التي حددتها منظمة الصحة العالمة، وفي ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وحرص الوزارة على صحة العاملين بها.