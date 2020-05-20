لحرارة الجو.. الأربعاء والخميس إجازة للعاملين بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً بإعفاء كافة العاملين بالجامعة من المثبتين والمؤقتين والعمالة اليومية من التوقيع يومي الأربعاء والخميس الموافقين 20، 21 مايو الجاري دون أن يؤثر ذلك على صرف أية مستحقات من حوافز وبدلات والمرتبطة بنسبة الحضور.

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن القرار يأتى فى إطار حرص الجامعة على الحفاظ على صحة وسلامة منتسبيها، وذلك تزامناً مع ارتفاع الحرارة على نحو غير معتاد مع صيام الشهر الفضيل.

وأشار رئيس الجامعة إلى استغلال تلك الفترة بما يعقبها من أجازة لعيد الفطر المبارك والممتدة من السبت القادم 23 وحتى الخميس 28 مايو فى تكثيف إجراءات التطهير والتعقيم داخل مباني ومنشآت الجامعة تنفيذاً لخطة الجامعة الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب الدكتور طارق الجمال كل من مستشفيات أسيوط الجامعية ، ومعهد جنوب مصر للأورام، وإدارات السيارات والحدائق والإدارة العامة للأمن الجامعي وضع نظام الحضور والغياب بما يلائم طبيعة العمل خلال تلك الفترة.