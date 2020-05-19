نور: كتابة محمد سامي لسيناريو البرنس مع إخراجه للمسلسل ميزة وليست عيبا

اعتبرت النجمة اللبنانية نور، أنَّ كتابة المخرج محمد سامي لسيناريو مسلسلها الجديد البرنس مع تولي مسؤولية إخراجه ميزة وليست عيباً.

وقالت "نور"، لـ"الوطن": "كتابة محمد سامي للسيناريو مع إخراج المسلسل يجعلني أتحدث مع شخص واحد، وبالتالي لا مجال لتعددية الآراء في هذه الحالة، والحقيقة أن محمد سامي يملك ميزاناً حساساً في كتابة الشخصيات، ولديه القدرة علي رسم ملامح الأدوار بعناية فائقة، بحيث يعي جيداً كل شخصية تقول إيه ومتقولش ايه".

ويشارك في بطولة البرنس أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، ريم سامي، أحمد داش وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.