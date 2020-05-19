أشقاء رمضان يحاولون خطف مريم.. أحداث الحلقة 25 من مسلسل البرنس

تشابكت أحداث الحلقة 25 من مسلسل البرنس، الذي يعرض على قناة DMC طوال شهر رمضان بعد الإفطار.

أحداث الحلقة 25 من مسلسل البرنس

بدأت الحلقة الجديدة من مسلسل البرنس، عندما تلقى فتحي "أحمد زاهر"، هاتف من أحد السائقين الذي أخبره بأن لديه معلومات عن الفتاة التي تم ايجادها في الموقف، لكنه يشترط الحصول على 2 مليون جنيه.

يجمع المشهد التالي، بين ياسر "محمد علاء" والمعلمة فدوة "روجينا"، وتخبره الأخيرة، أن فتحي شاهد تاجر المخدرات خلال خروجه من المنزل، كما أخبرته بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين السائق وفتحي.

وانتقلت الأحداث إلى المنزل الذي يعيش فيه عادل "أحمد داش"، الذي توفيت صديقته ليلى، بسبب جرعة زائدة من المخدرات، ما دفعه للاتصال بشقيقه الذي أخذه إلى منزله، حتى يشرف على علاجه من الإدمان.

وجمع فتحي أشقائه، وأخبرهم بمكالمة الهاتف مع السائق، وهو ما يجعله يبحث عن فتاة بين سائقي الموقف، وفي نفس الوقت يحذر الأسطي محمود، من إبلاغ أي شخص عن مكان الفتاة، حتى لا يعرضها للقتل.

ويتفق فتحي مع حمادة "محمد مهران"، على قتل رضوان بالسم، مقابل 2 مليون جنيه، ويذهب حمادة إلى رضوان ويخبره بخطة إخوته فيضربه، ويؤلف قصة لأشقائه، وعندما يخبر فتحي، فأنه يشكك في نوياه.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، وأحمد داش.