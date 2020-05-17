رئيس جامعة المنصورة: خطة مواجهة كورونا تتضمن 4 اتجاهات

قال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إنّ الدولة سخّرت جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ خطة الجامعة تتضمن 4 اتجاهات "العلاجية والوقائية والبحثية وخدمة المجتمع" مع تشغيل المستشفيات بشكل طبيعي، إذ شكلنا مند بداية الأزمة فريق كامل على مستوى التخصصات التي تخدم الجائحة، لافتا إلى أنّ الفريق خصص مبنى لنقل المشتبه بهم بالفيروس من العائدين بالخارج، سعة المبنى 150 سريرا، وإذا ثبتت الإصابة يتم نقلها بواسطة وزارة الصحة.

وأضاف عبدالباسط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنّ وقاية الطاقم الطبي واحدة من المهام الأساسية التي تعمل الدولة بها للحفاظ على هؤلاء الجنود، وجرى توفير المستلزمات اللازمة لحمايتهم، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجتمع المدني جرى تصنيع مستلزمات الطبية، ولا سيما القفازات والكمامات، كما أنّ الجامعة صنعت بوابة التعقيم على مداخل ومخارج الجامعة للحفاظ على سلامة العاملين.

وأشار إلى أنّ الجامعة تجهز حاليا مجمع للعناية المركزة، بواقع 80 سريرا للعناية المركزة وهو رقم كبير، موضحا أنّ الجامعة تتعاون مع وزارة الصحة في عدة مجالات، بينها إرسال فرق طبية تابعة للجامعة تلتحق بمستشفيات العزل التابعة للوزارة بمدينة تمي الأمديد داخل المحافظة، كما أنّ الوزارة توفر إجراء تحليل pcr.