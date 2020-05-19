الأعلى للإعلام: 4 ملاحظات على "واكلينها والعة" تضمنت مخالفة كود الطفل

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المكلفة برصد الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، 4 ملاحظات على مسلسل واكلينها والعة، خلال حلقات الأسبوع الثالث، تضمنت مشاهد ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة، وملاحظة لكل من معايير الرصد "انتقاد سلوكيات المصريين، وإيحاءات جنسية، التدخين، ومخالفة كود الطفل".

وأوضح الرصد التحليلي الإحصائي للأسبوع الثالث، نماذج من الملاحظات للألفاظ السوقية ومنها "أوعى عقلك يوزك وكرشك يهزك وتاكلها"، وفيما يتعلق بمخالفة كود الطفل تم رصد حديث البنت مع والدها بشكل غير لائق تقول "لو ماما ضربتني إيدها هي اللي هتوجعها، إيه الأوفر ده يا بابا، اهتماماتك سطحية يا بابا".

وبخصوص ملاحظة إهانة المصريين تم رصد ما قاله أحد أفراد العصابة "أخدت الحاجة الساقعة بتاعتي ليه أنت عامل فيها من بنها، فيرد عليها الآخر: ما إحنا من بنها فعلا والبطاقة مكتوب فيها إنها من بنها"، كما تم رصد مشهد اعتبره التقرير إيحاءات جنسية.

ورصدت لجنة الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسلا خلال عرضها في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت الملاحظات الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين سلبا وتشويه صورة المرأة.

وحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير: "خلت المسلسلات في الأسبوع الثالث من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية، مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني".