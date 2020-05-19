لمواجهة كورونا.. 3 بوابات للتعقيم بمبنى ديوان عام شمال سيناء

ذكرت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أنه تم تركيب 3 بوابات إلكترونية للتعقيم لمواجهة أزمة كورونا.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول إلى ديوان عام المحافظة فى العريش، وذلك في مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الى اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة أو انتشار الفيروس، وذلك طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، فيما تم توزيع البوابات الثلاثة على مداخل المحافظة المختلفة، جاء هذا بعد يوم واحد من تعليمات مديرية الصحة بالمحافظة ضرورة اتباع تعليمات الوقاية على الموظفين وتعقيمهم.