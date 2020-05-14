إصلاح أعطال شبكة المياه وإعادة الضخ بوسط العريش

أكد القسم الإعلامي في مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، الانتهاء من إصلاح أعطال بشبكة مياه العريش وسط المدينة.

وأوضح بيان المجلس، أنه تم الانتهاء من إصلاح أعطال مياه خلف سوق الخميس، حتى 6 أكتوبر بعد تلقي شكاوى من الأهالي بمتابعة وإشراف العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، والمهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحي.

وتابع البيان، أنه تم الدفع بفرق فنية متخصصة قامت بالإصلاحات اللازمة، وسبق وتم تنفيذ أعمال إصلاحات أعطال استجابة لشكاوى الأهالي.

كان أهالي تلك المناطق وجهوا استغاثة لشركة مياه شمال سيناء لسرعة توصيل المياه المقطوعة عن مساكنهم منذ أيّام.