توقعات طقس 72 ساعة قادمة.. شديد الحرارة نهارا بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود غدًا الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارا بارد ليلا، على أنحاء الجمهورية، حار نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتنشطر الرياح وتكون متوسطة الحركة على مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.

ويسود الخميس طقس شديد الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة وتكون رعدية أحيانا معتدل أو لطيف ليلًا، والخميس شديد الحرارة نهارا وأمطار خفيفة متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بجنوب سيناء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الـ3 المقبلة:

طقس الأربعاء 20 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 30.

طقس الخميس 21 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 31.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 32.

طقس الجمعة 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.