توقعات طقس 72 ساعة.. شديد الحرارة صباحا وأمطار على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، ومن المتوقع أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على أنحاء الجمهورية، حار نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

والأربعاء يكون الطقس شديد الحرارة نهارًا على الأنحاء كافة، معتدل أو لطيف ليلًا، والخميس شديد الحرارة نهارا وأمطار خفيفة متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بجنوب سيناء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الأيام الـ3 المقبلة:

طقس الثلاثاء 19 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 29.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 30.

طقس الأربعاء 20 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 29.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

طقس الخميس 21 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 30.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.