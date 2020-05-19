الطقس اليوم الثلاثاء 19-5-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح تكون معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس حار نهارا على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا على الشمال، مائل للحرارة ليلا على الجنوب، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) على فترات متقطعة من اليوم.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار وغائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

بينما يسود ليلا طقس معتدل وغائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، أن يسود تبقى الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية.