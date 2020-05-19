المفتي: 27 رمضان من الغالب أن تكون ليلة القدر

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الله يريد طلب من عبادة تحري ساعة الإجابة في يوم الجمعة والعمل الصالح، لكنه لم يبين هذه الساعة على وجه الدقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد": "طلب منا أن نتحرى الحفاظ على الصلاة الوسطى، وأن نقوم له قانتين، وهي ما زالت في طور اجتهادات العلماء، ومن حافظ على هذه الصلاة حافظ على الصلوات الخمس، فكان العملل الصالح في ديمومة واستمرار".

وتابع: "وكذلك في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، لو أنني أخذتها طوال اليوم فإنني أكون متعلقا بالله تعالى، وكذلك ليلة القدر، التي كاد يعلم النبي بها، ورفعت ليلة القدر لكنه أرشدنا إلى ذلك وقال أن نتحراها في العشر الأواخر من رمضان، وفي رواية أخرى في الوتر من العشر الأواخر".

وأردف، أن العشر الأواخر بمنزلة طلب هذا الزمن الشريف: "علينا أن نجتهد في هذه الفترة، ولكن هناك رأي يقول، وعليه الفتوى في دار الإفتاء، أنه الغالب أن تكون ليلة السابع والعشرين التي نحن بصددها، وهي ليلة ذات قدر وعطاء وتعادل ألف شهر".