إصابة معاون عضو هيئة تدريس بمستشفى سوهاج الجامعي بكورونا المستجد

صرح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بأن أحد معاوني أعضاء هيئة التدريس بقسم أمراض النساء والتوليد، قد ظهرت عليه بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الأحد الموافق 17 مايو، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحليل سريع له في نفس اليوم و عمل تحليل عينه pcr، وثبت إيجابيتها.

وتم حجز الطبيب المذكور بمستشفى الإحالة "حميات سوهاج"، وبعد ثبوت إيجابيته تم التواصل مع الدكتور رئيس جامعة أسيوط، و توفير مكان له بمستشفى الراجحي للعزل بأسيوط.

وأكد عزيز، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعزل الأطباء المخالطين، مع توفير سبل الإعاشة الكاملة لهم، مع اتخاذ الإجراءات الكاملة لتعقيم وتطهير قسم استقبال النسا بالكامل.