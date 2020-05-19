ترودو: استمرار إغلاق الحدود الأمريكية الكندية 30 يوما

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم، مد إغلاق الحدود الكندية الأمريكية لمدة 30 يوما، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال في مرتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، إن الولايات المتحدة وافقت على طلب كندا بتمديد الحظر المتبادل على السفر غير الضروري عبر الحدود حتى 21 يونيو المقبل، واصفا القرار بأنه مهم ويحمي المواطنين في كلا البلدين.

وتم التوصل إلى الاتفاق، الذي يحظر السفر غير الضروري مع السماح لشحنات التجارة، والعمال الأساسيين بالاستمرار في التحرك في كلا الاتجاهين، لأول مرة في منتصف مارس وتم تمديده لمدة 30 يوما الشهر الماضي.

وأشاد المسؤولون على جانبي الحدود بالاتفاق باعتباره إجراء ناجحا لكبح انتشار فيروس "كوفيد-19" مع ضمان بقاء عمل سلاسل التوريد الحيوية .