عاجل.. وصول 332 مصريا من العالقين في كندا إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسي علم الدولي، منذ قليل، طائرة مصر للطيران قادمة من مطار تورنتو وعلى متنها 332 مصريا من العالقين في كندا، ضمن برنامج الرحلات الاستثنائية لطيران الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، لـ"الوطن"، أن أطقم طبية من الحجر الصحي توقع الكشف الطبي على الركاب وطاقم الطائرة فور وصولهم، وتسحب عينات؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وأضاف أنه فور وصول المصريين العالقين جرى تعقيمهم وتطهير متعلقاتهم الشخصية والحقائب الخاصة بهم، ونقلوا إلى فندق الحجر الصحي المخصص لهم بمدينة مرسى علم عن طريق أتوبيسات مجهزة ومعقمة وتوزيعهم على مجموعات لمنع التزاحم، إضافة الي توفير فرق طبية مدربة لفحص العائدين طوال مدة إقامتهم بفندق الحجر وهي 14 يومًا.