براءة عيسى واتهام شريف بقتل ياسر في الحلقة 26 من مسلسل حب عمري

بدأت أحداث الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حب عمري، بمحاولة عيسى (هيثم شاكر) إيجاد براءته من قضية قتل ياسر الشواربي (محمد عادل) بعد طعن النيابة على حكم البراءة واستئنافها التحقيقات.

ملخص الحلقة 26 من مسلسل حب عمري

يأتي للشرطة بلاغ من مجهول يفيد بوجود المسدس الذي تم قتل ياسر به في مكتب شريف (محمد سليمان) مدير الحسابات بشركة مها الغزالي (أماني كمال) ويتم القبض عليه.

وأثناء التحقيق معه يتهم عيسى بأنه من وضع المسدس في درج مكتبه لينفي التهمة عن نفسه، إذ أنه وجده وحيدا في مكتبه بشركة مها من قبل أثناء انتظاره له لمراجعة إحدى صفقات الشركة.

وتستدعي النيابة عيسى للتحقيق معه في اتهام ياسر له، إلا أنه ينكر ذلك ويؤكد أن بصماته ليست على المسدس وأنه ليس الفاعل وكان متواجدا في شركة مها من أجل اعمال شراكة بين الشركتين.

ويتشاجر عيسى مع رانيا (منة فضالي) إذ أنه كان متوترا ولا يدري ما إذا كان سيثبت براءته أم لا، وبخبرها أنه بحاجة لتغيير المحامي لأنه لا يثق به ولكنه يفاجأ بشك رانيا فيه وأنه هو من قتل شقيقها ووضع المسدس في مكتب شريف.

وتزداد قناعة والدة رانيا (عبير منير) بأن عيسى هو القاتل، ويجب على ابنتها أن تصدق ذلك وأن ما تعيشه ليس حبا بل وهم وأنه سيتم إعدامه قريبا.

وتصر والدة ياسر على اتهامها لعيسى بقتل ابنها أمام وكيل النيابة لأنها تكرهه وتعتقد أنه قتل ابنها بالاتفاق مع حب عمره سارة (سهر الصايغ).

تصالح داليا (ديانا هشام) وسيم (تامر فرج) لأنها لا تستطيع الاستغناء عنه وتريده أن يكون بجانبها أثناء ولادتها، وتشاهدهم مريم (هاجر الشرنوبي) أثناء قدومها لزيارة زوجها وتغضب كثيرا.

وتصر رانيا على براءة عيسى أمام النيابة وأن الكهربائي الذي تعرف عليه يوم الحادث ربما يكون قابل شخصا شبهه، وعند مقابلتها عيسى في الشركة بعد ذلك يقدم لها طلبا بإجازة مفتوحة لحين ظهور القاتل الحقيقي وتأكدها من حبه لها.

ويخبر المحامي كمشوشي (مصطفى درويش)، عيسى بأنه لن يتم اتهامه رسميا بعد آلان لأن النيابة سحبت الطعن على البراءة والمحكمة برأته بشكل رسمي.

مسلسل حب عمري

المسلسل قصة وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر، منة فضالي، حمادة بركات، حنان سليمان، سهر الصايغ، وسامح الصريطي، ويدور حول قصة حب تجمع شابا وفتاة لكنها تمر بالكثير من العراقيل والمصاعب.

موعد عرض حب عمري

يعرض المسلسل على قناة "روتانا دراما"، يوميا في الساعة الخامسة مساء.