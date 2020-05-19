عشان تتجنب استخدام التذكرة.. مميزات كارت المحفظة الإلكترونية للمترو

منذ اللحظة الأولى لاكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، وكان أهمها توجيه المؤسسات بضرورة تعزيز الخدمات الإلكترونية التابعة لها.

وخلال الأيام القليلة الماضية أصيب عدد من بائعي تذاكر مترو الأنفاق بفيروس كورونا، مما أصاب الكثيرين بالذعر من التعامل مع تذاكر المترو، لذلك تستعرض "الوطن" تفاصيل كارت المحفظة الإلكترونية المقرر تعميمه، كالتالي:

1- يتم شراء الكارت بدون اسم لحامله حيث يمكن استخدامه بواسطة أكثر من شخص.

2- يمكن شحن نفس الكارت لعدة مرات في حالة عدم تلف الكارت.

3- تبلغ قيمة كارت المحفظة الإلكترونية 10 جنيهات، يتم دفعهم عند شرائه لأول مرة.

4- يكون كارت المحفظة الإلكترونية صالحا للاستخدام لمدة 5 سنوات.

5- يتم تحديد قيمة الرحلة لتوازي ثمنها بالتذاكر الورقية.

6- يتم شحن كارت المحفظة الإلكترونية، ليبدأ مبلغ الشحن من 10 جنيهات وحتى 100 جنيه.

7- يمكن الحصول عليه من مكاتب الاشتراكات دون الحاجة إلى اسم المشتري أو الحاجة إلى أختام جهة الدراسة أو العمل.