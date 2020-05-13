محافظ الشرقية: إعادة فتح بنك القاهرة ببلبيس الأحد بعد تعقيمه

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تقرر إعادة فتح بنك القاهرة بمدينة بلبيس الأحد المقبل، بعد غلقه إثر إصابة موظف بكورونا.

وأضاف أنه قرر تكليف رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون بتيسير أعمال الوحدة المحلية بشبرا النخلة بعد غلقها لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير للوحدة بعد إصابة موظفة.

وكان المحافظ أمر بغلق الوحدة المحلية بشبرا النخلة لظهور حالة إصابة بين موظفات الوحدة المحلية باسم "ش.ع.م.س" 38 عاما، فضلا عن عزل 86 من الموظفين المخالطين للحالة المصابة بالوحدة لمدة 14يوما.

كما قرر غلق بنك القاهرة بعد إصابة موظف وعزل 28 موظفا آخرين لمدة 14 يوما.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق والإدارة الصحية بمركز بلبيس حيث تم البدء في إجراءات التعقيم والتطهير للبنك والوحدة المحلية وتم التنسيق مع مدير بنك القاهرة لغلق البنك 48 ساعة لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.

وأعطى المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالشرقية بضرورة اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة مع الحالات المخالطة والتي تم عزلهم منزليا ومتابعتهم يوميا لرصد ظهور أيه أعراض عليهم ومن ثم إجراء الفحوص الطبية والمسحات المطلوبة وتحويلهم لأحد مستشفيات العزل في حال ثبوت الإصابة بالفيروس لتقي العلاج حتى الشفاء.