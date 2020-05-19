نائب محافظ الدقهلية: جميع تحاليل مخالطي المحافظ سلبية

قال الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إنه لم تظهر أي حالة إيجابية لفيروس كورونا اليوم، وأن جميع من أجريت لهم تحاليل الفيروس والمخالطين للدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ظهرت سلبيتها.

وأضاف الشيخ لـ"الوطن"، أنه بالتعاون مع مديرية الصحة، وإدارة الطب الوقائي تم إجراء 58 تحليلا سريعا، وأظهرت جميعها سلبيتها، وجميعهم من مكتب المحافظ والمخالطين له بالديوان العام، كما لم تظهر أي حالة اشتباه أخرى داخل الديوان.

وأشار إلى أنه في تواصل مستمر مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتخفيض أعداد العاملين في الديوان خلال تلك الفترة، وتنفيذ تعليمات رئيس الوزراء في هذا الشأن، كما أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة، بالإضافة إلي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للعاملين المترددين علي الديوان، وكذلك منع المواطنين من الدخول.

يذكر أن محافظة الدقهلية اتخذت إجراءات تعقيم وتطهير وسحب عينات للمخالطين للمحافظ علي مدار اليوم، بعد ظهور إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه حاليا في العزل المنزلي باستراحته بالمنصورة.