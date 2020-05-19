نائب رئيس جامعة السادات يتفقد العالقين المقيمين بالمدن الجامعية

تفقد الدكتور حمدي عمارة، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المدن الجامعية للاطمئنان على أوضاع ضيوف الجامعة من العائدين من الكويت وذلك يوم الأحد 17 مايو الجاري.

والتقى عمارة بأيمن شهاب مدير عام المدن الجامعية والعاملين بالمكان للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ برنامج الاستضافة، أايضا تفقد مكان اقامة وعمل فريق الادارة الطبية من اطباء وتمريض والمشارك بتقديم الرعاية والخدمات الطبية للشباب العائد.

وحرص عمارة على لقاء عدد من العائدين للاطمئنان على احوالهم المعيشية وتنفيذ طلباتهم بما يكفل لهم كل سبل الراحة.