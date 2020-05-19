محافظ المنوفية: عزل جزئي للمربعات السكنية لمناطق "كورونا" ضمن خطة المواجهة

استعرض اللواء ابراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، خطة محافظة المنوفية الاستراتيجية للتعامل مع الأزمة، والحد من انتشار فيروس كورونا، وما تم من إجراءات احترازية ووقائية منذ بدء ظهور حالات الاشتباه وكيفية التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال لقائه بفريق الطب الوقائي بوزارة الصحة برئاسة محمد عبد الفتاح، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، والفريق المرافق له من اخصائيي مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات، حضر الاجتماع محمد موسى، نائب المحافظ واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة والدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة، ومدير مستشفى حميات شبين الكوم ووكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس من خلال العزل الجزئي لبعض المناطق والمربعات السكنية التي ظهر بها إصابات ومخاطبة كافة الجهات المعنية لإعطاء إجازات للعاملين بالقطاع العام والخاص وكذا تشكيل لجان للمرور والمتابعة الدورية للالتزام بالعزل المنزلي والتواجد الأمني، مضيفا أنه تم التنسيق الكامل مع الوزارة لتخصيص مستشفي الباجور ومركز اليونسكو كمستشفيات عزل دعما للمنظومة الصحية فضلا عن تجهيز المدن الجامعية لاستقبال العالقين من أبناء الوطن وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، فضلا عن تشكيل لجان لحصر المخالطين ومخالطيهم ومتابعة إجراءات العزل المنزلي وأيضا تشكيل لجان للمرور علي المصانع بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا توجيه إنذار للمصانع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والا سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وأضاف أبوليمون، أنه قرر عدم أداء الخدمة لمن لا يلتزم بلبس الكمامات للمترددين على المصالح الخدمية وإلزام السائقين والركاب بكافة مواقف المحافظة بارتداء الكمامات كما تم تشكيل لجان لمتابعة هذا الأمر وتوقيع عقوبة علي السائقين الغير ملتزمين، كما أشار محافظ المنوفية إلى عدم التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن قرارت الحظر وغلق المحال التجارية في موعدها وفض الأسواق ومنع التجمعات وإصدار التعليمات الدورية بالتعامل الفوري مع أية تجاوزات.

كما أكد محافظ المنوفية، على أنه وجه بتوسيع دائرة الاشتباه وحصر المخالطين ومخالطيهم لسرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مشيرا إلى أنه في إطار المشاركة المجتمعية تم تخصيص جناح بسعة 40 سريرا بمستشفى العربي الجديد بقويسنا لاستقبال الحالات المصابة وسيتم افتتاحها بداية الأسبوع المقبل.

من جانبه قدم الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة التحية للمحافظ علي الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس كما نقل شكر وزيرة الصحة للمحافظ علي الجهود الحثيثة التي تبذلها المحافظة في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الوزارة للمتابعة المستمرة لجهود المحافظات في هذا الشأن والوقوف على اخر المستجدات أول بأول مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمحافظة.

كما أشار إلى أن الاكتشاف المبكر للمرض وتوسيع دائرة الاشتباه يساعد علي سرعة التعامل مع الفيروس ومحاصرته، مؤكدا ضرورة تكثيف برامج التوعية للمواطنين وكيفية التعامل مع بدء ظهور الاشتباه وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المعمول به.

هذا وقد انتهي الاجتماع لعدة توصيات أهمها تشديد الرقابة علي الاسواق والمصانع وبحث إمكانية استخدام مستشفى اليوم الواحد بأشمون كمستشفى عزل بسعة 60 سريرا وكذا التأكيد على لامركزية الحالات المصابة وإمكانية خضاعهم للفحوص كل وفق منطقته او محافظته وكذا بحث امكانية الزام اتوبيسات النقل العام وكافة وسائل المواصلات واتوبيسات المصانع بـ50% من حمولة الركاب.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي تعاونها المثمر والبناء في الارتقاء بالمنظومة الصحية كما قدم الشكر لجيش مصر الابيض وكافة الاطقم الطبية علي دورهم البطولي في هذه المرحلة الراهنة.