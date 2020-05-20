مسلسل ليالينا 80 الحلقة 26.. غادة عادل تدخل السجن وجميلة تعود لمنزلها

توجه تهمة الشروع في قتل للفنانة غادة عادل "مريم" في الحلقة 26 من مسلسل ليالينا 80.

وانتهت الحلقة السابقة بإلقاء الشرطة القبض على مريم وهي ذاهبة لبيت زوجة هشام "إياد نصار" وتذهب للسجن إلى حين ظهور أدلة تبرئها من تهمتها.

ويذهب مدحت (محمد الشقنقيري) لـ مريم لمساعدتها في الخروج من محنتها.

يتوجه جلال (خالد الصاوي) لمنزل رقية (صابرين) ليستنجد بها بعد اختطاف جميلة ابنة أخيه، ويطلب منها المساعدة في البحث عنها.

جميلة تعود لمنزلها

تعود جميلة "رنا رئيس" إلى منزلها برفقة والدها هشام وعمها جلال، ليستطيع استكمال ما يخرجه من تورطه في سرقة الأموال والمخدرات، وفي نفس السياق يذهب هشام لقسم الشرطة ليعترف بتورطه في أعمال غير مشروعة.