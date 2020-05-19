صابرين عن دورها في مسلسل ليالينا 80: لم استخدم المكياج

علقت الفنانة صابرين على دورها في مسلسل "ليالينا 80" والذي تجسد فيه شخصية "رقية" قائلة: "دور رقية مهم وحاولت فيه أن يكون الاحساس موجود مع ابتسامة الحمد والرضا الموجودة دائماً في تعاملي مع ابني أو بنتي أو صديقتي في المسلسل وهو تحدي صعب".

وقالت صابرين، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث إن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير العمل هي مشهد دخولها على نجلها في المستشفى واكتشافها بتر ساقه والمشاعر المتضاربة التي انتابتها وقتها بداية من محاولة طمأنته ثم انهيارها المفاجئ وسقطوطها مغشياً عليها أرضاً.

وأضافت، أن المشهد كان صعباً لأن كل المفرادات الخاصة بالشخصية كان يجب أن تخرج في ثواني معدودة، مشيرة إلى أن شخصية "رقية" المرأة القوية الشاكرة والحامدة لأفضال الله قريبة من شخصيتها وشخصية والدتها: "أنا كده ووالدتي كده برضه لأني مرة حصلتلي حادثة كبيرة بعد أن صدمني أتوبيس وأنا صغيرة وكانت والدتي غير موجودة وبادر الجيران بنقلي للمستشفي وادعوا وقتها أنهم أمهاتي وعندما علمت والدتي جاءت مهرولة للمستشفى وقامت بتكسير مكتب الاستقبال تماماً كما فعلت في مشهدي في شخصية رقية في مسلسل "ليالينا 80".

وتابعت أن قوة والدتي مستمرة طول الوقت وعلى مدار حياتها لأنها بعد زواجها من والدي تعرض لحادثة وأصيب بالشلل فأصبحت تقوم بدور الست والرجل في وقت واحد.

وأشارت، إلى أن الدور لم تستخدم فيه المكياج، مضيفة: كانت الدموع حاضرة فيه طول الوقت، وأن ردود الفعل على أعمالها مؤخراً تعكس إعجاب الجمهور بنضجها الفني: "بقيت بمثل بروقان".