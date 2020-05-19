مسلسل ليالينا 80 الحلقة 25.. اتهام غادة عادل في قضية قتل

تبدأ الحلقة 25 من مسلسل "ليالينا 80"، باختطاف جميلة (رنا رئيس)، وتستنجد والدتها مريم (غادة عادل) بعمها جلال (خالد الصاوي).

وتحاول رقية (صابرين)، التأقلم على عملها في المصنع، وذلك بعد تعاملها المباشر مع بدرية "نهى عابدين"، كصاحبة له بعد زواجها من مرتضى صاحب المصنع، كما تأتي إليها ابنتها فاطمة، وتحكي لها كيف أن زوجها تغير، ولا يعاملها بشكل جيد، لتنصحها بالوقوف بجانبه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

يحاول هشام الاطمئنان على ابنته ومعرفة هوية خاطفيها، لاسترجاعها دون المساس بها، ويذهب هشام إلى المنزل المتوقع فيه وجود ابنته جميلة، لكن يحدث عليه هجوم من أفراد أمن المنزل ويفقد وعيه.

وفي نهاية الحلقة، تذهب مريم إلى زوجة هشام الثانية، لتبلغها عن ما حدث لها، لنجدها تنزف وحينما تصل الشرطة، يتهموها بقتلها.

مسلسل "ليالينا 80"، يعرض حصريا على CBC الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحا، من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة.