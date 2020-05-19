هالة أبو السعد: أنهيت فترة العزل المنزلي وأقول للمواطن "الزم بيتك"

قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنها أنهت اليوم فترة العزل المنزلى، نتيجة إصابة أحد أفراد الأمن بالعقار الخاص بها بفيروس كورونا.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها مكثت في فترة العزل المنزلي لمدة 12 يوما، لم تقابل فيها أحدا أو تذهب إلى المجلس، لافتة إلى أنها كانت تتابع أحوال أهالى دائرتها عن طريق مكتبها والتواصل مع المسؤولين هاتفيا بشكل يومي.

وطالبت النائبة هالة أبو السعد من المواطنين الالتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار التباعد الاجتماعي لدرء انتقال الإصابة من شخص مصاب إلى شخص مخالط، ووجهت رسالة للمواطنين قائلة: الزموا بيوتكم لحماية أنفسكم ومن حولكم من الإصابة بهذا الفيروس اللعين.

كانت النائبة هالة أبو السعد قد أعلنت عن خضوعها للعزل المنزلى عقب إصابة أحد أفراد الأمن بعمارتها السكنية بفيروس كورونا.