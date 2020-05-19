خاص.. الأعلى للإعلام يقاضي موقع eg لسرقة مسلسلات وأفلام من بينها "الممر"

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، مذكرة ممهورة بتوقيع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس، إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد موقع eg لسرقة مئات المسلسلات والأفلام بحسب وصف المذكرة، دون إذن منتجيها ومالكيها، للتحقيق في وقائع السرقة واتخاذ اللازم قانونا.

وبحسب المذكرة التي حصلت "الوطن" على تفاصيلها فإن المجلس تلقى شكوى من بعض المنتجين ضد الموقع، بسبب الضرر الذي أصابهم، وأن الموقع عبارة عن شبكة متخصصة في سرقة المسلسلات والأفلام ومئات الأعمال الفنية، من بينها فيلم "الممر"، مما أصاب الاقتصاد القومي بأضرار بالغة وأضرت الصادرات المصرية في المجال الابداعي.

وكشف مصدر مسؤول في المجلس في تصريح خاص، أن التحقيق بدأ في الشكوى منذ 3 أشهر حيث تم سماع أقوال المشكو في حقهم وأعضاء الشبكة بمقر المجلس، واعترف أعضاء الشبكة على مديرهم الذي اعترف بدوره بسرقة المحتوى في واقعة هي الأولى من نوعها" بحسب كلام المصدر.

وتابع المصدر "المجلس حقق في الموضوع بناء على شكوى من المتضررين أصحاب المسلسلات لتعرضهم للقرصنة وتم التحقيق مع أعضاء الشبكة الذين اعترفوا على مديرها، واستمعنا لأقوال الشاكي والمشكو في حقه".