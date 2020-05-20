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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:01 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

يتميز بمواليد برج القوس بعاطفة متوقدة متوهجة فيعتبر شخص القوس من أكثر الأشخاص عاطفية وحناناً ورقه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يحفز حركتك وتميل للاهتمام بواجباتك وتحسن توظيف جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

انتبه لحقوق الطرف الآخر ولا تتسرع في ردود أفعالك ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.