 حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

تسكن بداخل أنثى برج الدلو روح طفولية بريئة جدا، لا تستطيع الكره أو كتم حقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالحفاظ على المسافة التي تجنبك الاشتباك مع المحيطين بك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.