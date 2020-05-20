حظك اليوم الأربعاء 20-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف مرأة برج الحوت بنعومتها وأنوثتها الطاغية، وأنه ليس من السهل خداع المرأة من هذا البرج، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم تعمل بحماس وتتكلم بثقة وتبرز مواهبك وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثالث يدفعك اليوم نحو تخصيص وقت تجد فيه المتعة والراحة النفسية مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.