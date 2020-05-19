الديهي: حكومة السراج توزع ثروات ليبيا في غيبة إرادة الشعب

تحدث الإعلامي نشأت الديهي، عن صحيفة لاستامبا الإيطالية بأنها تفجر مفاجأة مدوية بأن حكومة الوفاق الليبية غير المشروعة بقيادة فايز السراج، تقترب من توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع دولة جديدة.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TeN، عن أمله ألا يكون هذا الشريك من شمال أفريقيا، وألا يكون هناك تغلل عثماني في الشمال الأفريقي.

واستكمل أن ما تقوله الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وما تقوله مصر هو الحل السلمي للأزمة الليبية، بينما فايز السراج يستعد للشراكة العسكرية مع دولة جديدة، ويوقع اتفاقيات عسكرية مع تركيا.

وتابع، أن فايز السراج وحكومته توزع ثروات ليبيا في غيبة إرادة الشعب الليبي، مشيراً إلى أن نداء لرئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ونواب البرلمان الليبي،"ليبيا الآن تسرق على الهواء مباشرة، فايز السراج سمسار بيع الأوطان والأراضي الليبية، أنقذوا ليبيا قبل أن تحترق".

وطالب، الشعب الليبي بإقصاء فايز السراج، ومحاكمته، وأن تكون هناك وقفة حقيقية في وجه المستعمر والاستعمار.