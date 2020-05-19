الديهي يوجه رسالة لمستعمري طرابلس: ليبيا ستكون مقبرة للطامعين

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تضمنت وضع خماسية مصرية لشرح الموقف المصري تجاه ليبيا، تمثل خارطة الطريق التي تمثل ثوابت الدولة المصرية فيما يخص الشأن الليبي والذي ينبثق من محددات الأمن القومي المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين، ليجنبوا الشعب الليبي الدماء المراقة، وأن وحدة الأراضي الليبية وسيادة ليبيا على أرضيها خط أحمر لا يمكن المساس به، الدعم المصري الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته.

وتابع أن الرئيس السيسي، أكد رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية من أي قوة وأي دولة مهما كانت، وأن استقرار ليبيا يُعد من محددات الأمن القومي المصري، وشدد على أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية والاطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.

وشدد، على أن ليبيا ومصر وحدة عضوية واحدة، ومصر والسودان وحدة عضوية واحدة ولا يمكن تحت أي ظرف محاولة نزع الخصوصية في العلاقة بينهما، مضيفًا للمستعمرين في ليبيا: "اغربوا عن الأراضي الليبية بوجهوكم العكرة واتركوا ليبيا لليبيين"، مؤكدًا أن الأراضي الليبية ستكون مقبرة للطامعين، فما يحدث الآن محاولة لتحويل ليبيا لولاية عثمانية جديدة، فهل يقبل أحفاد عمر المختار بذلك؟.