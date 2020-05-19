رمضان: نجاح "البرنس" يرجع لكل أفراد العمل.. والناس شامتة في علقة فتحي

قال الفنان محمد رمضان إن المخرج محمد سامي هو رفيق رحلة نجاحه، مثنيًا على الفنان أحمد زاهر ومعتبرًا أنه نال الفخر بالعمل معه.

ووصف رمضان الفنان أحمد زاهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري قائلًا: "أحمد زاهر ممثل إنسانيًا وفنيًا عظيم عظيم عظيم".

وأكد رمضان أن العمل الجماعي هو سبب نجاح المسلسل وأن النجاح يعود إلى جميع أفراد العمل "كلنا تروس في ماكنة واحدة اسمها البرنس وكلنا بنكمل هذا النجاح وبنحصده والنجاح له ألف أب والراجل بتاع البوفيه في البرنس فخور إنه شرب الناس دي قهوة".

وقدم رمضان الشكر للمنتج تامر مرسي بسبب الدعم الكبير الذي قدمه للمسلسل ووفر لهم كل الإمكانيات.

وقدم رمضان الشكر لكل أفراد وطاقم عمل المسلسل "كل الناس قاموا بدورهم على أكل وجه ومش عايز أنسى حد".

وعلق رمضان على رسائل التهديد التي تصل للفنان أحمد زاهر "شامتنين في العلقة اللي أكلها أحمد زاهر"، مشددًا على العلاقة الطيبة التي تربطه بالفنان أحمد زاهر.