هل تكون ظاهرة Supernova هي سبب نهاية العالم فى مسلسل النهاية؟

اقتربت أحداث مسلسل النهاية على الانتهاء، ولم يتبقَ سوى 4 حلقات على الختام، وما زال الجميع يتساءل عن نهاية العمل، وكيف ستكون نهاية العالم من وجهة نظرهم خاصة بعد ظهور شخصية إياد نصار، والتي يردد البعض أنها شخصية المسيخ الدجال.

من الظواهر التي سردها خلال أحداث المسلسل ولم يتم التركيز عليها هي ظاهرة "سوبرنوفا" في حديث دار بين سوسن بدر للفنان يوسف الشريف.

سوبر نوفا هو مصطلح يطلق على انفجار نجم قوي ولامع بعد انتهاء عمره الافتراضي، ويعد أكبر انفجار يحدث في الفضاء، وتنتج عنه طاقة كبيرة.

وتشير عدد من التكهنات إلى أن يكون الجهاز الذى يتم تصنيعه فى الواحة هو جهاز سيتسبب فى انفجار النجوم لتحدث طاقة كبيرة ومدمرة لكل ما هو بشرى على سطح الأرض.