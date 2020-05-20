دياب: مبحبش أدوار الشر.. واخترت أدواري في رمضان لإعجابي بالشخصيات
مي عمر: سعيدة بدوري في "الفتوة".. وأتابع "البرنس" حلقة بحلقة
كتب:
نرمين عفيفي
12:09 ص | الأربعاء 20 مايو 2020
قال الفنان دياب إنه لا يفضل الأدوار الشريرة عن أي أدوار أخرى ولكن الصدفة هذا العام جعلت أن معظم أدواره ليست في الجانب الطيب ما عدا "الاختيار"، مؤكدا أن اختياره لأدواره قائم على إعجابه بسير الشخصية ككل.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج كأس إينرجي للدراما على راديو إينرجي.
وكشفت الفنانة سهر الصايغ خلال مداخلة بنفس البرنامج، أن فريق عمل مسلسل النهاية انتهوا من تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل وأنهم لا ينتظرون معرفة ردود أفعال الجمهور حتى يحددوا نهايته، مؤكدة أنها سعيدة بدورها في المسلسل والذي يصنف كسيكودراما.
وقالت الصايغ إنها متفهمة رد فعل الجمهور تجاه شخصية صباح، فالشخصية مريضة نفسيا وأرهقتها كثيرا، موجهة الشكر للجمهور الذي يصوت لها باستفتاء كأس إينرجي للدراما، وخاصة أنها تتصدر فئة أفضل ممثلة مساعدة.
فيما قالت الفنانة مي عمر إنها سعيدة بدورها في مسلسل "الفتوة" خاصة في الفترة الزمنية الذي يدور فيها المسلسل، مشيرة إلى أنها تتابع مسلسل البرنس حلقة بحلقة وأنها معجبة جدا بكل تفاصيل العمل.
يذكر أن استفتاء كأس إينرجي للدراما قد دخل في مراحله الأخيرة والذي يصوت فيها الجمهور لاختيار أفضل مسلسل وأهم نجوم في رمضان 2020.