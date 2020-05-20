دياب: مبحبش أدوار الشر.. واخترت أدواري في رمضان لإعجابي بالشخصيات

قال الفنان دياب إنه لا يفضل الأدوار الشريرة عن أي أدوار أخرى ولكن الصدفة هذا العام جعلت أن معظم أدواره ليست في الجانب الطيب ما عدا "الاختيار"، مؤكدا أن اختياره لأدواره قائم على إعجابه بسير الشخصية ككل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج كأس إينرجي للدراما على راديو إينرجي.

وكشفت الفنانة سهر الصايغ خلال مداخلة بنفس البرنامج، أن فريق عمل مسلسل النهاية انتهوا من تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل وأنهم لا ينتظرون معرفة ردود أفعال الجمهور حتى يحددوا نهايته، مؤكدة أنها سعيدة بدورها في المسلسل والذي يصنف كسيكودراما.

وقالت الصايغ إنها متفهمة رد فعل الجمهور تجاه شخصية صباح، فالشخصية مريضة نفسيا وأرهقتها كثيرا، موجهة الشكر للجمهور الذي يصوت لها باستفتاء كأس إينرجي للدراما، وخاصة أنها تتصدر فئة أفضل ممثلة مساعدة.

فيما قالت الفنانة مي عمر إنها سعيدة بدورها في مسلسل "الفتوة" خاصة في الفترة الزمنية الذي يدور فيها المسلسل، مشيرة إلى أنها تتابع مسلسل البرنس حلقة بحلقة وأنها معجبة جدا بكل تفاصيل العمل.

يذكر أن استفتاء كأس إينرجي للدراما قد دخل في مراحله الأخيرة والذي يصوت فيها الجمهور لاختيار أفضل مسلسل وأهم نجوم في رمضان 2020.