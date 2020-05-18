وزيرة التجارة والصناعة تصدر قرارات بتعيين رئيس جديد للتمثيل التجاري ومعاونيين للصناعة

فى خطوة تستهدف ضخ دماء جديدة من الكوادر الفنية داخل اروقة وزارة التجارة والصناعة أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عدداً من القرارات التنظيمية والتي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة للمساهمة فى تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وقد تضمنت القرارات تكليف الوزير مفوض تجاري احمد مغاوري دياب برئاسة جهاز التمثيل التجاري، وتعيين السيد/ أحمد اسامة رضا معاوناً للوزيرة لشئون الصناعة، والسيدة/ رشا عبد الحميد الكفراوي معاوناً للوزيرة لشئون المتابعة والتنسيق، فضلاً عن تعيين السيد/ محمد احمد مديراً لمكتب الوزيرة، والسيد/ محمد حلمي مديراً للمكتب الفني للوزيرة.

وقد عقدت وزيرة التجارة والصناعة اجتماعاً – صباح اليوم- مع الكوادر الجديدة حيث اكدت حرصها البالغ على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة واجهزتها التابعة بما يسهم فى تنفيذ خطة ورؤية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، لافتةً الى ان المرحلة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود للتعامل مع الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد واثره على حركة التجارة الدولية.