محمد رمضان عن مشهد الضرب في البرنس: زرار البنطلون كان مقطوع وكنت متوتر

أكد الفنان محمد رمضان أن النجاح ليس جديدًا عليه، وشهده في مسلسلات "ابن حلال" و"الأسطورة" وغيرها.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الجديد في مسلسل "البرنس" هو اكتشاف سيناريست كبير اسمه محمد سامي.

وحكى رمضان عن كواليس مشهد الضرب الذي اعتدى فيه البرنس على شقيقيه ياسر وفتحي: "كان زرار البنطلون مقطوع وأنا بصور المشهد، وكنت متوتر جدًا".

وأكد رمضان أنه والفنان أحمد زاهر تربوا في المسرح، وأن بدايته وانطلاقته الحقيقية كانت مسرحية، مشيرًا أنه ينصح أي شاب يطلب منه أن يمثل بالاتجاه لقصور الثقافة والتمثيل على المسرح فيها.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.