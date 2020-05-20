أيمن بهجت قمر مشيدا بالفنان عادل أنور: مواهب كبيرة وفخور إنك خالي

أشاد الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، بأداء خاله الفنان عادل أنور، الذي يجسد دور أستاذ الجامعة بأحداث مسلسل فلانتينو.

وكتب "قمر" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "من أكبر مكاسب مسلسل فلانتينو وشهر رمضان، الدكتور عبد العزيز أحمد رئيس قسم الديناميكا والمركبات الفضائية الفنان الكبير الممثل والمخرج المسرحي عادل أنور".

وأضاف "قمر": "عندنا مواهب كبيرة قوي وبقالها سنين لم تستغل، أنا من قلبي بشكرك وفخور بيك جدًا ومش فخور بيك عشان أنا مؤلف المسلسل وبس، لا أنا فخور بيك لأنك خالي اللي بتباهى بيه من وأنا صغير".

"فلانتينو" يعرض على قنوات dmc، بطولة الفنان عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.