الحلقة 24 من فلانتينو.. موت زوج صافي واكتشافها زواجه من أخرى

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 24 من مسلسل فلانتينو

شهدت الحلقة 24 من مسلسل فلانتينو مطاردة عمرو وهبة لنبوية ابنة عادل إمام "هدي المفتي"، حيث أحضر سيارته تحت فيلتها وقام بغناء أغنية "تعالى أشبعك حب"، وقام بتشغيل الأغنية علي كاسيت سيارته ليرقص على الأغنية، وعندما نهرته ذهب إليها في الجامعة وعندما اعترض أستاذ الجامعة الذي يحبها اتصل بوالدها ليخبره أنه موافق على علاقتهما وطلب منه أن يخبر عمرو وهبة أن يوصل ابنته للمنزل.

كما كشفت الحلقة عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتصلت داليا البحيري بطليقها "العجماوي" بعد خروجه من السجن وأخبرته أنها باقية على الود وعلاقتها بعادل إمام علاقة مصلحة ونصب لتستولي على أمواله بعدما وقع في غرامها وأصبح ضحية سهلة، مؤكدة أن نصيبه محفوظ وطالبته بمقابلتها ليري "الغلة" التي تحصلت عليها من علاقتها بالزعيم.

كما شهدت الأحداث أيضا اكتشاف رانيا محمود ياسين زواج زوجها المتوفى الدكتور أحمد فريد، وأن لديه طفل أيضا، وبذلك أصبحت كل أمواله من نصيب زوجته المعيلة والتي طردتها هي وحماتها من الشقة واستولت على كافة أمواله.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.