الحلقة 25 من فلانتينو.. الزعيم يخبر ابنته بابتزاز هاني له

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 25 من مسلسل فلانتينو

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل فلانتينو تعاون فلانتينو مع المهندس "مدحت" الذي يقوم بوضع كاميرات مراقبة في منزله، كما يطلب منه سلاح، أما "العجماوي" يدخل أخيرا إلى الكومباوند ويذهب لزيارة "نورا" بالاتفاق معها.

كما تضمنت الحلقة محاولة "نورا" الزوجة الثانية لفلانتينو، أن ترضي "العجماوي" خطيبها السابق، وتؤكد له أنها لا تكذب عيه وزواجها من فلانتينو لخداعه، وفعلا يدخل إلى المنزل ويفتش فيه ويرى السلاح وبمجرد أن يمسكه، يدخل "عاصم" مع الشرطة ويقبض عليه على أنه إرهابي.

كما شهدت الحلقة أيضا اتفاق فلانتينو مع "مدحت" على مراقبة صيدليات "هاني"، فيما يحاول "رفاعة" مصالحة خطيبته "هبة" ويخدعها وكأنه مريض وفي النهاية تسامحه.

يعود "سمير سنجة" إلى فيلا "نورا" التي تحكي له ما حدث معها ومع "العجماوي"، فيما تتحدث "نبوية" مع دكتور "عبد العزيز" وتخبره أنها ترى أن "هاني" شخص تافه، فيقرر أن يحضر بعض الرجال لضربه.

يخبر "فلانتينو" ابنته أن "هاني" يبتزه ويطلب منها أن تقبل بالخطبة ولا تخبر والدتها أي شيء، وفعلا بذهب "هاني" ويتقدم لها وتوافق.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.