الحلقة 26 من "ونحب تاني ليه".. انهيار عبدالله بعد وفاة ميرنا

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 26 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تقوم بدور غالية.

ذهبت هدير"كارولين عزمي"، لعبدالله الروبي"شريف منير"، وأخبرته بوفاة شقيقتها ميرنا "سمر مرسي"، ما جعله يدخل في نوبة بكاء شديدة، لعدم ذهابه إليها عقب حادث السيارة التي تعرضوا لها.

أخبر عبدالله الروبي، غالية بعلمه بحقيقة انفصالهما عن بعضهما البعض قبل تعرضه لحادث بعام، واعترافه بندمه على خسارته لها وعلمه بوجود مراد السويفي "كريم فهمي"، وحبه لها واتفاقهما على الزواج.

ذهب والد يسرا "تارا عماد" إلى جهاد السويفي، والد مراد، لإخباره بمعلومات عن غالية أنها متزوجة ولديها طفلة، وكانت صديقة ليسرا قبل ارتباطها بمراد.

حسب الموعد المحدد الذي رتبه مراد السويفي مع والده لمقابلة غالية، ذهبت غالية لمنزله للتعرف على أسرته، وطلب "جهاد السويفي" أن يجلس مع غالية على انفراد، ومن المتوقع أن يطلب منها أن تبعد عن أبنه بعد ما عرف أنها منفصلة ومعها طفلة من زوجها السابق.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.