الحلقة 25 من ونحب تاني ليه.. توتر العلاقة بين مراد ووالده بسبب غالية

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 25 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تقوم بدور غالية.

توترت علاقة مراد السويفي"كريم فهمي"، بوالده بسبب رفضه الرجوع لخطيبته السابقة يسرا "تارا عماد"، ورغبته في الزواج من غالية، ما جعل والده يحتد عليه في الحديث ويطلب منه إعادة حساباته، حتى لا يفقد صداقته وشراكته بوالدها، ليحسم مراد الأمر، باعترافه بحبه لغالية، ما جعل والده يصمم على مقابلتها والتعرف عليها.

اعترف عبدالله الروبي "شريف منير"، الزوج السابق لغالية، لصديقه وطبيبه الخاص، بحقيقه عدم فقدانه للذاكرة، إثر تعرضه لحادث السيارة، معللّا بذلك رغبته في العودة إليها ورفضه زواجها من مراد السويفي.

فاجأت غالية، مراد السويفي، خلال العشاء الرومانسي الذي أعده لها، بموافقتها على الزواج منه بأسرع وقت، حتى تقطع كل آمال عبدالله في الرجوع إليها مجددًا.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.