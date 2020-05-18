الحلقة 24 من ونحب تاني ليه.. عبدالله يحسن علاقته مع غالية

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 24 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تقوم بدور غالية.

حاول عبدالله الروبي "شريف منير"، الزوج السابق لغالية تحسين صورته أمامها والاعتراف بندمه على تقصيره معها أثناء فترة زواجهم، وقال لها إن الحادثة التي قام بها غيرت منه وكشفت له أنه يحبها هي وابنته بشكل كبير، بالإضافة لتعامله لها على أنها زوجته، كونه فقد الذاكرة بشكل جزئي.

أصر عبد الله الروبي، على معرفة هوية مراد السويفي "كريم فهمي"، فتنكر غالية شخصيته الحقيقة وتبلغه بأنه شخص جاء إلى منزلها لمشاركتها في عمل ما، بينما شكرت مراد على موقفه وتحمله لكل هذه الصعاب ووعدته أن كل شيء سيكون بخير.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.