رئيس الوزراء يجري اتصالا بمحافظ الجيزة لمتابعة حريق "حميات إمبابة"

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة الحريق الذى نشب بمستشفى حميات إمبابة، وحالة المرضى به.

وبحسب بيان المحافظة، تمت إحاطة رئيس الوزراء بأن الحريق شب بعدد ثلاث نخلات بالسور الداخلى للمستشفى، وامتد إلى بعض المخلفات المحدودة بسطح المستشفى، وتمت السيطرة على الحريق بواسطة فرق الحماية المدنية بالجيزة، ولم تحدث أي إصابات أو خسائر مادية ولم يتأثر المرضى المتواجدين بالمستشفى، ووجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ومن جانبه، أكد محافظ الجيزة على ضرورة قيام هيئة النظافة وحي شمال الجيزة برفع أي آثار للحريق، مع تهذيب الأشجار الموجودة داخل المستشفى لعدم تكرار الحريق، بخاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.